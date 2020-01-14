Зустріли з обіймами: українців розлютила поява ґвалтівника Іванісова в Раді

У мережі з'явилися фото народного депутата Романа Іванісова, якого виключили зі "Слуги народу" через судимість за зґвалтування. На кадрах видно, як колеги по парламенту обіймають його та вітають із поверненням.

Скандальні світлини оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов. "Для тих, хто турбувався за нардепа. Він на своєму робочому місці. Колеги обіймають депутата", – підписав він добірку.

Іванісов прийшов у Раду Ян Доброносов

Іванісов прийшов у Раду Ян Доброносов

На фото Іванісова у Верховній Раді відреагував позафракційний народний обранець України восьмого скликання Борислав Береза. Крім того, він висунув ймовірну версію появи скандального парламентаря в сесійній залі.

"Тепло й по-дружньому зустріли в "Слузі народу" скандального Іванісова колеги по його колишній фракції. Іванісов – це той нардеп, який раніше був засуджений за групове зґвалтування, приховав це, а після того, як це стало відомо, був виключений із фракції", – нагадав ексдепутат.

"І ми бачимо, що публічно його колеги можуть засуджувати ґвалтівника, а під час особистої зустрічі відкривають йому дружні обійми. Це так мі-мі-мі. А те, що він сьогодні з'явився у Верховній Раді, всім зрозуміло. Тепер для "слуг" кожен голос важливий. На кону закон про землю", – пояснив Береза.

Крім того, він дорікнув президенту України Володимиру Зеленському тим, що той не дотримав свого слова, коли пообіцяв, що Іванісов не буде членом парламенту, якщо підтвердиться інформація про його злочин.

Іванісов прийшов у Раду Ян Доброносов

Іванісов прийшов у Раду Ян Доброносов

"Так ось, Іванісов все ще нардеп, і прийшов він до Верховної Ради завдяки вашому імені й під прапором "Слуги народу". А може ви забули, що говорили? То я нагадаю ваші слова від 21 листопада. Відосик у відповідь можете не записувати. Просто виконайте свою обіцянку. Хоча б цю", – звернувся Береза до глави держави.

У коментарях під фото з Іванісовим також спалахнула бурхлива дискусія. Українців обурила нахабна поява депутата з кримінальним минулим у стінах владного органу.

"Рука руку миє", "Пан преЗЕдент обіцяв сам піти з посади, якщо порушить хоч один закон. Але говорити не означає виконувати, він же не лох", "Вийди, розбійнику", "Слово дав. Слово взяв. Він же не лох якийсь", "Згадався слоган із передвиборчої кампанії Януковича: "Тому що послідовний". Ці, здається, теж послідовні, в ту ж сторону, що і Янукович", "Які ж усі тварюки там", – обурені українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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