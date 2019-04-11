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Зустрічі будуть відрізнятися: у Макрона підтвердили візит Зеленського і Порошенка

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У Франції підтвердили, що президент Еммануель Макрон прийме у себе в п'ятницю, 12 березня, лідерів виборчих перегонів в Україні – шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка.

Про це з посиланням на Єлисейський палац повідомляє Le Monde. Були розкриті також подробиці заходів.

Відзначається, що першою відбудеться зустріч із Зеленським: о 15:00 за місцевим часом. Далі запланована розмова з Порошенком. Кандидати в президенти України навряд чи перетнуться в стінах Єлисейського палацу.

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Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макрона

Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макрона

При цьому, спілкування з ними буде відрізнятися. Так, Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії, тоді як із Зеленським запланована більш неформальна зустріч.

У Єлисейському палаці зазначили, що дані прийоми не є чимось винятковим для Макрона. Наприклад, перед парламентськими виборами в Ізраїлі до Франції приїжджав один із лідерів опозиції Яір Лапід.

"Мета зустрічей полягає в тому, щоб нагадати про прихильність Франції Україні та її готовність бачити, як Україна рухається вперед", – підкреслили у Макрона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського відмовилися коментувати зустріч із Макроном. Спікер штабу Дмитро Разумков заявив, вся офіційна інформація буде розміщена прес-службою Зеленського.

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Особи
Володимир ЗеленськийЕммануель МакронПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кандидаты в президенты, ездят на смотрины к западному хозяину. Какая мерзость!!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это реально Елисейский дворец при Микроне. https://youtu.be/9IrEe7ERcOw Литро и Зе будут тестировать на Еврогейские ценности )А вообще,как низко нужно пасть стране,чтоб два кандидата в президенты ехали на смотрины,как девки с панели перед клиентом.Тьфу.
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