Зустріч Зеленського з Трампом: озвучена дата і місце

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період із 23 по 26 вересня.
Точна дата ще визначається, повідомив "Інтерфакс-Україна" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
"Я думаю, що це буде в період із 23 і 26 вересня в Нью-Йорку", — сказав він, додавши, що зараз проходить узгодження графіків обох лідерів.
Зеленський і Трамп
"Щодо Нью-Йорка ми дуже близькі (в організації зустрічі. — Ред.)", — пояснив дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.
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