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12 вересня • оновлено в 14:28
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Зустріч Зеленського з Трампом: озвучена дата і місце

2.1т Читати матеріал російською

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період із 23 по 26 вересня.

Точна дата ще визначається, повідомив "Інтерфакс-Україна" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Я думаю, що це буде в період із 23 і 26 вересня в Нью-Йорку", — сказав він, додавши, що зараз проходить узгодження графіків обох лідерів.

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

"Щодо Нью-Йорка ми дуже близькі (в організації зустрічі. — Ред.)", — пояснив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Подождем, когда новоиспеченный генерал-майор ФСБ потреплет маленького щеночка лейтинантика)))
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70rus xxx
70rus xxx
"Озвучена дата"!!!!!!-"могут встретиться"-"Точная дата еще определяется"-"Я думаю, что......."-"сейчас проходит согласование".Бгг -
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