Зустріч Зеленського з Трампом: озвучена дата і місце

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період із 23 по 26 вересня.

Точна дата ще визначається, повідомив "Інтерфакс-Україна" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Я думаю, що це буде в період із 23 і 26 вересня в Нью-Йорку", — сказав він, додавши, що зараз проходить узгодження графіків обох лідерів.

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Зеленський і Трамп

"Щодо Нью-Йорка ми дуже близькі (в організації зустрічі. — Ред.)", — пояснив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.

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