Зустріч Зеленського з Путіним відкладається — Медведчук

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) відкладається на невизначений час.

Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов із посиланням на заяву лідера української партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука.

Причиною відстрочки називають "нечітку позицію України щодо "Мінська".

Медведчук в залі пленарного засідання ВЕФ Пул N3

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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