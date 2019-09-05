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5 вересня • оновлено в 11:20
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Зустріч Зеленського з Путіним відкладається — Медведчук

2.5т Читати матеріал російською

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) відкладається на невизначений час.

Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов із посиланням на заяву лідера української партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука.

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Зустріч Зеленського з Путіним відкладається — Медведчук

Медведчук в залі пленарного засідання ВЕФ

Медведчук в залі пленарного засідання ВЕФ

Пул N3

Зустріч Зеленського з Путіним відкладається — Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну если только на самит пригласят квартал 95 с гастролями!!! Cвiдoмо MAHДАйнутое бидлo, как вы не поймете, в какую сторону вам укажут сверху, в такую вы и будете поворачивать свiдoму cpaку в поклоне!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Всё верно - Украина должна начать выполнять подписанные договора. Или признать, что отказывается от них.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Пока Украина не начнет выполнять взятые на себя обязательства с ней ни кто не будет разговаривать...
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