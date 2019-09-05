Зустріч Зеленського з Путіним відкладається — Медведчук

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) відкладається на невизначений час.
Про це заявив російський пропагандист Володимир Соловйов із посиланням на заяву лідера української партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука.
Причиною відстрочки називають "нечітку позицію України щодо "Мінська".
Медведчук в залі пленарного засідання ВЕФ
Пул N3
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.
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