Зустріч Зеленського з Путіним в Мінську: в Німеччині відреагували

Берлін прийняв до відома пропозицію президента України Володимира Зеленського провести в Мінську переговори по ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Франції, Німеччини, Великобританії і США.

Про це повідомили в прес-службі Кабміну Німеччини, коментуючи звернення українського лідера до президента РФ Володимира Путіна.

"Ми взяли до відома повідомлення. В даний час у нас немає власної інформації в зв'язку з цим", - йдеться в повідомленні.

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

У Кремлі повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Мінськ в свою чергу відповів, що готовий забезпечити зустріч на високому рівні.

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