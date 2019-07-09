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Зустріч Зеленського з Путіним в Мінську: в Німеччині відреагували

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Берлін прийняв до відома пропозицію президента України Володимира Зеленського провести в Мінську переговори по ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Франції, Німеччини, Великобританії і США.

Про це повідомили в прес-службі Кабміну Німеччини, коментуючи звернення українського лідера до президента РФ Володимира Путіна.

"Ми взяли до відома повідомлення. В даний час у нас немає власної інформації в зв'язку з цим", - йдеться в повідомленні.

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Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Німеччина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Послали хлопчика ЗЕ по известному адресу
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Так - ставим плюсик: еще один мировой лидер указал Зеленскому его место. И место это не за столом с реальными лидерами, а в лучшем случае - в передней. Ну а в худшем случае - под столом. Выбор незавидный.
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shamai ibn
shamai ibn
ЗЕ понты колотит! Клоун, с чего ты взял что ПРЕЗИДЕНТ России будет с тобой встречаться? Ты веди себя правильно а потом видно будет!
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