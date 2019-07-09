Зустріч Зеленського з Путіним в Мінську: в Німеччині відреагували

Берлін прийняв до відома пропозицію президента України Володимира Зеленського провести в Мінську переговори по ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Франції, Німеччини, Великобританії і США.
Про це повідомили в прес-службі Кабміну Німеччини, коментуючи звернення українського лідера до президента РФ Володимира Путіна.
"Ми взяли до відома повідомлення. В даний час у нас немає власної інформації в зв'язку з цим", - йдеться в повідомленні.
Путін і Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.
У Кремлі повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Мінськ в свою чергу відповів, що готовий забезпечити зустріч на високому рівні.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".