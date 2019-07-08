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Зустріч Зеленського із Путіним у Мінську: у Лукашенка дали відповідь

11тЧитати матеріал російською

Мінськ готовий забезпечити зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі Росії, України, Великобританії, США, Німеччини і Франції.

Про це заявив у інтерв'ю Sputnik міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментую пропозицію українського лідера Володимира Зеленського президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися у Мінську.

"Мінськ не просто готовий. Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення миру на українську землю. І те, що пролунало сьогодні з вуст президента України Зеленського, ми можемо лише вітати", — сказав Макей.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Якщо відповідне взаєморозуміння буде досягнуте, то білоруська сторона, за словами міністра закордонних справ, готова зробити все можливе, щоб захід відбувся на найвищому рівні.

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"Ми постараємося забезпечити також, як забезпечили проведення нормандської зустрічі у лютому 2015 року. Ми вважаємо, що зараз це наше головне завдання. Президент Білорусі не раз говорив про те — якомога швидше відновити мир в Україні", — наголосив Макей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Білорусь
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Закон Порядок
Закон Порядок
вот тут т р у с л и в ы й (ех-смешной) и обгадится.не ждал такого расклада.
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