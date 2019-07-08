Зустріч Зеленського із Путіним у Мінську: у Лукашенка дали відповідь

Мінськ готовий забезпечити зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі Росії, України, Великобританії, США, Німеччини і Франції.

Про це заявив у інтерв'ю Sputnik міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментую пропозицію українського лідера Володимира Зеленського президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися у Мінську.

"Мінськ не просто готовий. Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення миру на українську землю. І те, що пролунало сьогодні з вуст президента України Зеленського, ми можемо лише вітати", — сказав Макей.

Путін і Зеленський

Якщо відповідне взаєморозуміння буде досягнуте, то білоруська сторона, за словами міністра закордонних справ, готова зробити все можливе, щоб захід відбувся на найвищому рівні.

"Ми постараємося забезпечити також, як забезпечили проведення нормандської зустрічі у лютому 2015 року. Ми вважаємо, що зараз це наше головне завдання. Президент Білорусі не раз говорив про те — якомога швидше відновити мир в Україні", — наголосив Макей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

У Кремлі вже повідомили, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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