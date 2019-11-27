Зустріч Зеленського з Путіним: у Кучми поскаржилися на ватажків "Л/ДНР"

Україна виконала домовленості лідерів країн нормандської четвірки, які були досягнуті в жовтні 2016 року.

Про це в Facebook написала спікер представника України на переговорах в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська; зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській; вирішення питання водопостачання в Луганській області.

"Натомість з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб; не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону; не створено умов для роботи КПВВ Золоте.Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб", – підкреслила вона.

"Таким чином напередодні зустрічі лідерів країн нормандської четвірки, запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких знаходилося на особистому контролі президента України Володимира Зеленського", – додала Оліфер.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також в Росії анонсували "тет-а-тет" Путіна і Зеленського в Парижі.

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