Зустріч Зеленського з Путіним: розкрилися нові деталі

Саміт "нормандської четвірки", під час якого заплановані переговори глав України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна, може відбутися в листопаді.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час "години запитань до уряду" у Раді 18 жовтня.

"Президент України Володимир Зеленський зараз робить все можливе для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Ми сподіваємося, що наступного місяця це відбудеться", – сказав він.

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил на Донбасі.

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