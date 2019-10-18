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18 жовтня • оновлено в 13:17
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Зустріч Зеленського з Путіним: розкрилися нові деталі

1.4т Читати матеріал російською

Саміт "нормандської четвірки", під час якого заплановані переговори глав України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна, може відбутися в листопаді.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час "години запитань до уряду" у Раді 18 жовтня.

"Президент України Володимир Зеленський зараз робить все можливе для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Ми сподіваємося, що наступного місяця це відбудеться", – сказав він.

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Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил на Донбасі.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
А что делает Зеленский и его МИД кроме безответственных заявлений? Ничего. А почему? Да потому что они не имеют власти в своей стране, там всем заправляют неонацисты. Какой смысл Путину встречаться с тем, кто ничего не решает?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Значит Украине уже в ноябре пипец ...
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