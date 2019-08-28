Зустріч Зеленського з Путіним: президент домовився з Меркель

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель в середу, 28 серпня провели телефонну розмову, в якій виступили за якнайшвидше проведення саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Канцлер і президент вважають, що Мінські угоди повинні бути повністю реалізовані. Вони виступають за швидке проведення саміту в "нормандському форматі", – заявив він.

Зеленський поговорив із Меркель про саміт uaportal.com

Те, що лідери обговорили низку питань, підтвердив також і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Сьогодні відбулася 4-а за останні місяці телефонна розмова президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина продовжує залишатися надійним другом і стратегічним партнером України!" – написав він у Twitter.

Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина и надалі залішається надійнім іншому и Стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Зеленський із Путіним зустрінуться на саміті, який пройде у вересні.

У Кремлі відповіли, що підтримують ідею проведення саміту найближчим часом, однак наполягають на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

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