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Зустріч Зеленського з Путіним: президент домовився з Меркель

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Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель в середу, 28 серпня провели телефонну розмову, в якій виступили за якнайшвидше проведення саміту в "нормандському форматі".

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Канцлер і президент вважають, що Мінські угоди повинні бути повністю реалізовані. Вони виступають за швидке проведення саміту в "нормандському форматі", – заявив він.

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uaportal.com

Те, що лідери обговорили низку питань, підтвердив також і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Сьогодні відбулася 4-а за останні місяці телефонна розмова президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина продовжує залишатися надійним другом і стратегічним партнером України!" – написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Зеленський із Путіним зустрінуться на саміті, який пройде у вересні.

У Кремлі відповіли, що підтримують ідею проведення саміту найближчим часом, однак наполягають на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

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Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Питон Каа
Питон Каа
А он точно с тем с кем надо договорился?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Антошин Денис, за "четыре за последний месяц разговора" думаю разок нарвался на развод, там где ему сказали, что Германия стратегический партнёр.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Питон Каа, Надо у Вована с Лексусом спросить
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Звучит как начало анекдота. Решил как то Зеленский встретиться с Путиным и позвонил Меркель.....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Захаров Дмитрий, Без посредника как-то ссыкотно...
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