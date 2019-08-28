Зустріч Зеленського з Путіним: президент домовився з Меркель

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель в середу, 28 серпня провели телефонну розмову, в якій виступили за якнайшвидше проведення саміту в "нормандському форматі".
Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна".
"Канцлер і президент вважають, що Мінські угоди повинні бути повністю реалізовані. Вони виступають за швидке проведення саміту в "нормандському форматі", – заявив він.
Зеленський поговорив із Меркель про саміт
uaportal.com
Те, що лідери обговорили низку питань, підтвердив також і посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Сьогодні відбулася 4-а за останні місяці телефонна розмова президента Володимира Зеленського та федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина продовжує залишатися надійним другом і стратегічним партнером України!" – написав він у Twitter.
Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина и надалі залішається надійнім іншому и Стратегічним партнером України! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Зеленський із Путіним зустрінуться на саміті, який пройде у вересні.
У Кремлі відповіли, що підтримують ідею проведення саміту найближчим часом, однак наполягають на важливості отримання результатів від такої зустрічі.
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