Зустріч із Путіним буде! Зеленський розповів, чого боїться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках саміту в "нормандському форматі" відбудеться його особиста зустріч із главою Росії Володимиром Путіним.

Про свої переживання про розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви на чолі країни шість місяців. Будете говорити з людиною, яка керує 20 років, і у якої минуле в КДБ. Непростий парламентер, скажімо так, дуже складний. Ви побоюєтеся цієї зустрічі? Ви трошки нервуєте?" – запитав у нього Шустер.

Зеленський підтвердив зустріч із Путіним

"Ні, я така людина, яка хоче результату. Єдине, за що нервую: просто зустрілися, побачилися і сказали: "Так, ми плануємо". Я дуже не люблю нерезультативності будь-яких переговорів. Це єдине, чого я боюся. Чого мені боятися? Я – президент вільної країни. Я – нормальна порядна людина. Я не продаю нашу країну нікому ніколи ні за що. Правда на нашому боці. Коли правда за твоєю спиною, народ України і бажання припинити війну, ти міцніше з кожним днем", – відповів Зеленський.

Зеленський розповів про зустріч з Путіним Скріншот з відео

Зеленський розповів про зустріч з Путіним Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що не хоче на саміті бути "стравою для босів" і готовий потерпіти для України.

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