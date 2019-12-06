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6 грудня • оновлено в 22:59
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Зустріч із Путіним буде! Зеленський розповів, чого боїться

4.4т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках саміту в "нормандському форматі" відбудеться його особиста зустріч із главою Росії Володимиром Путіним.

Про свої переживання про розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви на чолі країни шість місяців. Будете говорити з людиною, яка керує 20 років, і у якої минуле в КДБ. Непростий парламентер, скажімо так, дуже складний. Ви побоюєтеся цієї зустрічі? Ви трошки нервуєте?" – запитав у нього Шустер.

Зеленський підтвердив зустріч із Путіним

Зеленський підтвердив зустріч із Путіним

"Ні, я така людина, яка хоче результату. Єдине, за що нервую: просто зустрілися, побачилися і сказали: "Так, ми плануємо". Я дуже не люблю нерезультативності будь-яких переговорів. Це єдине, чого я боюся. Чого мені боятися? Я президент вільної країни. Я нормальна порядна людина. Я не продаю нашу країну нікому ніколи ні за що. Правда на нашому боці. Коли правда за твоєю спиною, народ України і бажання припинити війну, ти міцніше з кожним днем", – відповів Зеленський.

Зеленський розповів про зустріч з Путіним

Зеленський розповів про зустріч з Путіним

Скріншот з відео

Зеленський розповів про зустріч з Путіним

Зеленський розповів про зустріч з Путіним

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що не хоче на саміті бути "стравою для босів" і готовий потерпіти для України.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...что не хочет на саммите быть "блюдом для боссов" и готов потерпеть для Украины". Странная по смыслу фраза! Не хочет, ...НО готов потерпеть?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ну вот ему без всяких красок покажут на чей стороне правда. Вот и посмотрим какой он порядочный человек.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК! ЗЕ надо потихоньку форсировать ситуацию на Украине. Путин всё знает и лично Зеленский ему нравится 100%. Посмотрим. Уверен, что правда на стороне России.
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