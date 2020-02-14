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14 лютого • оновлено в 10:49
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Зустріч Зеленського з Патрушевим: з'явилася перша реакція Кремля

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Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна назвав брехнею інформацію про поїздку секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева в Оман.

Також він спростував його зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РИА Новости.

Журналісти програми "Схеми" заявили, що Зеленський для повернення з Оману до Києва 8 січня нібито використовував той же борт, яким напередодні в Оман прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Йдеться про чартерному літаку Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN.

Зеленський і Патрушев

Зеленський і Патрушев

Як повідомляв OBOZREVATEL, новопризначений керівник ОП Андрій Єрмак назвав брехнею розслідування журналістів.

Пізніше прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розкритикувала розслідування журналістів "Схем", в якому говориться, що в Омані Зеленський міг зустрічатися з Патрушевим, заявивши, що вони не знайомі.

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Автор
Анатолій Запорожський
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