Зустріч Зеленського та Трампа: з'явилися нові дані

Дата зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не встановлена, хоча ймовірність самої зустрічі розглядається.

Про це кореспонденту УНН повідомили в Білому Домі. "Я можу підтвердити, що запрошення на зустріч було направлено, але дата не встановлена, і ми поки нічого не оголошуємо", – повідомив співрозмовник, відповідаючи на питання про те, чи розглядає Білий Дім можливість зустрічі Зеленського і Трампа найближчим часом.

Раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, можлива після 21 липня.

Зеленський і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висунули умову для зустрічі Зеленського з Путіним.

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