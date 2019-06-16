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Зустріч Зеленського та Трампа: з'явилися нові дані

3.6тЧитати матеріал російською

Дата зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом ще не встановлена, хоча ймовірність самої зустрічі розглядається.

Про це кореспонденту УНН повідомили в Білому Домі. "Я можу підтвердити, що запрошення на зустріч було направлено, але дата не встановлена, і ми поки нічого не оголошуємо", – повідомив співрозмовник, відповідаючи на питання про те, чи розглядає Білий Дім можливість зустрічі Зеленського і Трампа найближчим часом.

Раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа, президента США, можлива після 21 липня.

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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висунули умову для зустрічі Зеленського з Путіним.

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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Старье, но для освежения экстаза звучит мощно.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ярлык даст на 5 летнее княжение)
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Решетников Александр
Решетников Александр
Встреча неотвратима как крах капитализма. Можно смеяться. Ну а кроме шуток, Чем ближе к осени Зеленский встретится с Трампом, тем лучше для Украины. Обещалками никого не накормишь, и в потрфеле у Президента должна лежать скальпы Педрилы, Гунтаревой и Луцика. Как минимум. Иначе это будет пустой треп.
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