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8 листопада • оновлено в 11:01
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Зустріч Зеленського та Путіна: названі нові терміни

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Зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн в нормандському форматі, що відбудеться через кілька тижнів.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео в Лейпцигу, передає "Голос Америки".

"Ми активно працюємо, щоб підготуватися до саміту нормандського формату, який відбудеться протягом наступних тижнів", – зазначив дипломат.

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Маас додав, що зараз домовленості, що досягнуті в рамках мінського процесу, "втілюються, і ми хочемо використати цю динаміку".

"У нас є нормандський формат, в який входять Німеччина, Франція, Росія і Україна. У цьому форматі ми дали старт мінському процесу і ми хочемо розвивати його далі", – пояснив він.

Також міністр акцентував, що Німеччина прагне допомогти Зеленському у втіленні реформ.

"Зараз в Україні дуже позитивна динаміка, яка почалася з обранням президента Зеленського. Тому ми маємо намір підтримати президента Зеленського в його починаннях", – зазначив глава МЗС Німеччини.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Німеччина
Тег
нормандський формат
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Mega Death
Mega Death
А что он, Зеленский , планирует обсуждать с Путиным?)) Может членом на рояле сыграет?Повеселит старика)))
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