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19 листопада • оновлено в 09:59
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Зустріч Зеленського з Путіним: Разумков підтвердив "червоні лінії"

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Під час переговорів у "нормандському форматі" президент України Володимир Зеленський не перейде ті "червоні лінії", про які йшлося раніше.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. За його словами, головні питання – це шляхи повернення Донбасу й Криму.

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Після зустрічі з Путіним: Разумков розкрив плани Зеленського щодо Донбасу

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

УНН

Разумков дав зрозуміти, що вони будуть різними, проте "намагатися створювати для цього умови треба рівносильно".

"Якщо ми говоримо про "червоні лінії", то я впевнений: ані для президента, ані для українського парламенту вони не змінювалися. І коли ми згадуємо про територіальну цілісність, то йдеться про територію всієї держави такою, якою вона була до 2014 року. Я розумію, що питання повернення тимчасово окупованих територій Донбасу частин Донецької та Луганської областей, і Криму це паралельні шляхи, які треба буде пройти нашій державі. Але мені, наприклад, важко визначити, що є більш пріоритетним, а що менш", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що питання транзиту газу з Росії через Україну не буде ставитися на обговорення під час зустрічі в "нормандському форматі".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Про Крым никто речи вести не будет. А что касается Донбасса, то главное заключается в том, что граждане Донбасса должны быть полноправными гражданами объединенной (реинтегрированной) Украины. А значит, влиять на внутреннюю (языковую, идеологическую и т.д.) и внешнюю (экономические и военные связи и приоритеты) политику.
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Мощный Федя
Мощный Федя
Укропы отправили в Париж бочку с вазелином.
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