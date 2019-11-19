Зустріч Зеленського з Путіним: Разумков підтвердив "червоні лінії"

Під час переговорів у "нормандському форматі" президент України Володимир Зеленський не перейде ті "червоні лінії", про які йшлося раніше.

Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. За його словами, головні питання – це шляхи повернення Донбасу й Криму.

Дмитро Разумков УНН

Разумков дав зрозуміти, що вони будуть різними, проте "намагатися створювати для цього умови треба рівносильно".

"Якщо ми говоримо про "червоні лінії", то я впевнений: ані для президента, ані для українського парламенту вони не змінювалися. І коли ми згадуємо про територіальну цілісність, то йдеться про територію всієї держави – такою, якою вона була до 2014 року. Я розумію, що питання повернення тимчасово окупованих територій Донбасу – частин Донецької та Луганської областей, і Криму – це паралельні шляхи, які треба буде пройти нашій державі. Але мені, наприклад, важко визначити, що є більш пріоритетним, а що – менш", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що питання транзиту газу з Росії через Україну не буде ставитися на обговорення під час зустрічі в "нормандському форматі".

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