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Зустріч Зеленського і Трампа: розкрилася місія нового повіреного США

2.4тЧитати матеріал російською

Новий тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор призначений для того, щоб підготувати главу української держави Володимира Зеленського до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Таке припущення висловив політолог і журналіст Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що у Вашингтоні поки не розуміють до кінця, з ким вони мають справу і чого очікувати від Зеленського.

"Тейлор повинен підготувати нового гаранта до зустрічі з Трампом, яка може відбутися в жовтні. Поки що перші закордонні візити Зеленського показали, що він абсолютно не готовий до виконання дипломатичних функцій", — написав він.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

За словами політолога, будучи прекрасно обізнаним зі всією вітчизняною елітою, Тейлор сконцентрується на збереженні впливу Штатів на новообраного президента.

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"Розглядається також варіант, за якого Тейлор у результаті буде призначений Трампом повноцінним послом в Україні після завершення парламентських виборів", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білому домі заявили, що дата зустрічі Зеленського з Трампом ще не встановлена, хоча її ймовірність розглядається.

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Особи
Володимир ЗеленськийДональд Трамп
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Козацку шаблю на колинях вручат
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
В 2020 году выборы президента США. У Трампа нарисовался главный конкурент - это Джо Байден. В бытность его как вице президента, его сын имел бизнес-интересы в Украине. Для того, чтобы свалить Байдена Трампу нужен компромат на его сына, а значит на Джо Байдена. Для этого Вову и вызывают. Ему поставят задачу такой компромат озвучить. Если его нет, то нужно придумать. До выборов останеться мало времени и опровергнуть всю брехню будет не возможно. Если Вова взбрыкнет, то Трамп Украину сдаст Путину, а Вову пошлет на хер! У комика впереди тяжелые времена!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Поклоняйтесь рабы))) Вазелин не забудьте)))
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