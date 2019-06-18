Зустріч Зеленського і Трампа: розкрилася місія нового повіреного США

Новий тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор призначений для того, щоб підготувати главу української держави Володимира Зеленського до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Таке припущення висловив політолог і журналіст Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що у Вашингтоні поки не розуміють до кінця, з ким вони мають справу і чого очікувати від Зеленського.

"Тейлор повинен підготувати нового гаранта до зустрічі з Трампом, яка може відбутися в жовтні. Поки що перші закордонні візити Зеленського показали, що він абсолютно не готовий до виконання дипломатичних функцій", — написав він.

Зеленський і Трамп

За словами політолога, будучи прекрасно обізнаним зі всією вітчизняною елітою, Тейлор сконцентрується на збереженні впливу Штатів на новообраного президента.

"Розглядається також варіант, за якого Тейлор у результаті буде призначений Трампом повноцінним послом в Україні після завершення парламентських виборів", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білому домі заявили, що дата зустрічі Зеленського з Трампом ще не встановлена, хоча її ймовірність розглядається.

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