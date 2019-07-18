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Зустріч Зеленського і Трампа: названі місце і дата

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Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня у Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на польського віце-прем'єра Яцека Сасіна. Трамп планує взяти участь у церемоніях, приурочених до 80-річчя початку Другої світової війни.

"Президент Трамп обов'язково приїде, ми вже отримали відповідне підтвердження, а також будуть глави інших держав – зараз ці візити перебувають у стадії підтвердження", – розповів він.

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Водночас у Польщу з офіційним візитом прибуде Зеленський, у якого запланована зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Анджей Дуда
Місце
Польща
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Serov Oleg
Serov Oleg
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Макарский Александр
Макарский Александр
Очень символично. Будет чекать белого господина возле пшековского толчка
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"названы место и дата"- так категорично заявлено, но читая остальное - "об этом сообщает, со ссылкой на, что Трамп планирует поучаствовать ". Да уж. И место и время.
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