Зустріч Зеленського і Трампа: названі місце і дата

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня у Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на польського віце-прем'єра Яцека Сасіна. Трамп планує взяти участь у церемоніях, приурочених до 80-річчя початку Другої світової війни.

"Президент Трамп обов'язково приїде, ми вже отримали відповідне підтвердження, а також будуть глави інших держав – зараз ці візити перебувають у стадії підтвердження", – розповів він.

Водночас у Польщу з офіційним візитом прибуде Зеленський, у якого запланована зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

Зеленський і Трамп obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, коли зустрінеться з Путіним. За словами президента, переговори повинні пройти в "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини і Франції.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!