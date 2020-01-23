Навіть не привіталися: у Путіна сказали, чому не було зустрічі з Зеленським

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін не зустрілися в Ізраїлі, оскільки український лідер скасував візит на форум пам'яті жертв Голокосту.

Таке пояснення в четвер, 23 січня, в коментарі "РИА Новости" дав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

"Фактично Зеленський (відмовився – Ред.), оскільки скасував свій візит на форум... Вони навіть не змогли привітатися один з одним, тому ніякої зустрічі не було", – заявив Пєсков.

У Путіна сказали, чому не було зустрічі з Зеленським

Відзначимо, Путін на згаданому форумі, приуроченому до 75-річчя визволення нацистського концтабору "Аушвіц" радянськими військами 23 січня 1945 року, виступив із промовою.

Зеленський же відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місцями нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Офісі президента відповіли, що у Володимира Зеленського в Ізраїлі не запланована офіційна зустріч з главою РФ Володимиром Путіним.

У Кремлі заявили, що їм надійшов запит від Києва про проведення зустрічі двох лідерів.

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