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4 грудня • оновлено в 01:47
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Переговори Зеленського і Путіна: названі "червоні лінії" для України

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Переговори в "нормандської форматі", які відбудуться 9 грудня, в жодному разі не повинні привести до поступок України в низці напрямків.

Про це журналістам під час конференції NATO Engages у Лондоні заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає "Європейська правда".

Він пояснив, що це рішення не є новим – так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час назад.

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"Про ці червоні лінії президент уже говорив й у нас нічого не змінилося", – сказав глава МЗС.

"Для нас червона лінія – зміни до Конституції. Також червоні лінії – те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети; кордон [на території ОРДЛО] має бути українським, не можна проводити вибори, поки там знаходяться озброєні люди та незаконні збройні формування і так далі", – перерахував він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

Міністр також окремо наголосив на вимозі України щодо встановлення контролю України на українсько-російському кордоні в окупованих частинах Донбасу.

"Можна обговорювати різні варіанти – наприклад, спільний контроль з ОБСЄ. Але все одно контроль над кордоном повинен бути", – підкреслив він.

Принциповою позицією Києва, як додав Пристайко, є відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

"Це також одна з червоних ліній, про які вже говорив президент Зеленський", – зазначив він.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу політика Міністерство закордонних справ України
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