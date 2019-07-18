Зустріч Зеленського і Путіна: МЗС РФ зробив гучну заяву про виконання "Мінська"

У МЗС Росії заявили, що Україна готова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Глава відомства Сергій Лавров повідомив, що планувати нову зустріч в "нормандської форматі" можна буде після виконання всіх рішень саміту 2016 року, передає "Інтерфакс".

"Є всі підстави вважати, що нове керівництво України буде виконувати Мінські угоди", - заявив він.

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Напередодні переговори "нормандської четвірки" анонсував президент України Володимир Зеленський, розповівши про зустрічі з представниками РФ, Німеччини та Франції.

Володимир Путін і Володимир Зеленський UAportal

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна домовилася з Росією про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10. Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко розповів, що попередня домовленість була досягнута на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

Також 18 липня, в Мінську на переговорах сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69.

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