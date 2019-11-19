Зустріч Зеленського і Путіна тет-а-тет: у Кремлі зробили заяву

У Парижі, крім переговорів "нормандської четвірки" щодо Донбасу, може відбутися і двостороння зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Про це пише "Коммерсант". За інформацією видання, все залежатиме від "загального фону".

"За три тижні багато що може трапитися. Але зверніть увагу, що Зеленський не допускає жорстких висловлювань на адресу Москви, намагається висловлюватися нейтрально", – сказав співрозмовник видання.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

За його словами, повернення Кремлем українських кораблів, а також обмін полоненими у вересні покращує фон для майбутніх переговорів "четвірки" у Парижі.

При цьому інше джерело видання зазначило, що зустріч віч-на-віч не розглядається Москвою.

"За підсумками саміту буде сухий документ. Він уже готовий", – сказав співрозмовник, однак не став категорично виключати ймовірність розмови тет-а-тет між російським і українським президентами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

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