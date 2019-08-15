Зустріч Зеленського і Путіна: дипломат назвав необхідну умову

Захід підштовхує президента України Володимира Зеленського до прямого діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив в ефірі ObozTV директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський. Дипломат пояснив, за яких умов може відбутися зустріч двох президентів.

"Не лише в Кремлі, але в Європі і не тільки, давно почали говорити про те, що ми повинні самі здійснювати кроки зокрема шляхом діалогу з Путіним. Це рішення може ухвалити тільки одна людина, яка отримала кредит довіри 73% українців – президент України", – заявив дипломат.

За словами Корсунського, Зеленському складно буде прийняти таке рішення "після п'яти років війни і стількох загиблих", однак зустріч була б корисна для врегулювання конфлікту.

"Для того, щоб зрушити, повинен бути діалог. Я вважаю, що перед такою зустріччю повинен бути діалог на нижчому рівні – наприклад, міністрів закордонних справ. До речі, Клімкін зустрічався з Лавровим не раз. Можливо, новий міністр, який буде призначений на початку вересня, повинен якомога швидше зустрітися з Лавровим, отримати враження і подальше бачення Росії щодо подальшої ситуації. Думаю, непоганим був би діалог по лінії РНБО. Надалі можна вирішити, чи треба президентам зустрічатися", – зазначив він.

Як пояснив Корсунський, за дипломатичною традицією, "якщо зустрічаються президенти, повинен бути якийсь результат".

"Вони не можуть зустрічатися просто так, вони повинні вийти на прес-конференцію і повідомити про те, що є якийсь прогрес. Щоб цей прогрес з'явився, ми повинні чітко усвідомлювати позиції один одного", – підкреслив він.

"Зеленський під час виборчої кампанії сказав знамениту фразу "я навіть готовий встати на коліна, якщо це збереже життя". Ми розуміємо умовність цієї фрази. Як би там не критикували, насправді він мав на увазі зробити все можливе, будь-які кроки – телефонувати, переконувати , зустрічатися – щоб повернути наших людей і припинити стрілянину. Якщо у нас буде впевненість, що така зустріч принесе результат, я думаю, що її треба проводити", – уклав дипломат.

ntv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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