"Нова серія "Слуги народу": мережу підірвали пародії на тет-а-тет Зеленського і Гончарука

Українці бурхливо відреагували на рішення президента Володимира Зеленського "дати шанс" прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, який написав заяву про відставку після зливу в мережу скандальних записів його розмов.

У мережі знайшлися противники такого кроку і ті, кому зустріч "віч-на-віч" здалася смішною. Дехто ж став на захист Гончарука і його молодого уряду.

Так, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко написав, що президент вибрав найгірший варіант виходу зі скандалу з "плівками" глави уряду. "Навіть залишити Гончарука на посаді можна було ефектніше", – зазначив він.

Мережу підірвали пародії на тет-а-тет Зеленського і Гончарука

Із усіх варіантів виходів Із ситуации з Уряду, Зеленський звертаючись НАЙГІРШІЙ .... 👎👎👎



Запам'ятайте ЦЕЙ ПОСТ !! ☝️☝️☝️



Бо даже Залишити Гончарука на життя без посаді можна Було ефектніше І ЕФЕКТІВНІШЕ !! - Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) January 17, 2020

"Переживав за стосунки Зеленського і Гончарука більше, ніж за свої. Радий, що вони знову разом", – потролив блогер Антон Ходза.

Радник прем'єра Юрій Голік поділився фото з Гончаруком, висловивши йому повну підтримку і заявивши про "наїзд". Раніше так само зробили міністри економіки та юстиції Тимофій Милованов і Денис Малюська.

Крім того, зустріч Зеленського з Гончаруком стала предметом для мемів і смішних роликів. На відео наклали озвучку з передачі "Що? Де? Коли?", вибравши вдалий момент обговорення відходу одного з членів клубу. Також підставили фрагмент із серіалу "Слуга народу", де герой Зеленського Василь Голобородько всіх посилає в нецензурній формі.

"Нова серія "Слуги народу?", "Не йди! Я все прощу!", "Спектакль клоунів", – посміялися в мережі.

Важко позбутися відчуття, що нам представили чергову серію з "Слуги народу". Правда, в житті актори були так собі. Гончарук абсолютно не справляв враження людини, щиро кається і дійсно збирається у відставку. https://t.co/aX9wcpCogI - Лев Мишкін (@Lev_Nik_Myshkin) January 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни. Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.

Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!"

Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.

Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.

Вранці 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент. Також він виступив з трибуни Ради, заявивши, що продовжить працювати. При цьому виглядав досить веселим.

Увечері того ж дня Зеленський особисто зустрівся з Гончаруком, заявивши, що той повинен залишитися на посаді. Президент поставив перед прем'єром нові завдання.

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