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10 жовтня • оновлено в 14:00
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Зустріч із Путіним сам на сам: Зеленський назвав вирішальний фактор для припинення війни

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із главою РФ Володимиром Путіним має відбутися для припинення війни.

За його словами, зустрічатися президенти можуть у двох форматах: нормандський і пряма зустріч. "Треба дивитися одне одному у вічі, зрозуміти, хто і що хоче і обговорити реальні кроки до припинення війни", – пояснив він під час пресмарафону з журналістами.

"Але всі проти неї (зустрічі. – Ред.)", – зізнався Зеленський. За його словами, є варіанти дати нормандського саміту, але ще будуть переговори Німеччини і Франції, які узгодять терміни і запропонують Москві.

Володимир Зеленський на пресмарафоні

Володимир Зеленський на пресмарафоні

Obozrevatel/скріншот

"Дата сьогодні залежить і від нас із вами... І з приводу дати хочу сказати, що, наприклад, вчора я говорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і ми порушували це питання, вони будуть обговорювати це із французькою стороною, не буду говорити в який день, найближчим часом... А потім вони будуть пропонувати дату російській стороні", – додав президент.

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При цьому він визнав, що необхідно це зробити якомога швидше, бо люди гинуть на Донбасі щодня.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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