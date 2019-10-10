Зустріч із Путіним сам на сам: Зеленський назвав вирішальний фактор для припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із главою РФ Володимиром Путіним має відбутися для припинення війни.

За його словами, зустрічатися президенти можуть у двох форматах: нормандський і пряма зустріч. "Треба дивитися одне одному у вічі, зрозуміти, хто і що хоче і обговорити реальні кроки до припинення війни", – пояснив він під час пресмарафону з журналістами.

"Але всі проти неї (зустрічі. – Ред.)", – зізнався Зеленський. За його словами, є варіанти дати нормандського саміту, але ще будуть переговори Німеччини і Франції, які узгодять терміни і запропонують Москві.

Володимир Зеленський на пресмарафоні Obozrevatel/скріншот

"Дата сьогодні залежить і від нас із вами... І з приводу дати хочу сказати, що, наприклад, вчора я говорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і ми порушували це питання, вони будуть обговорювати це із французькою стороною, не буду говорити в який день, найближчим часом... А потім вони будуть пропонувати дату російській стороні", – додав президент.

При цьому він визнав, що необхідно це зробити якомога швидше, бо люди гинуть на Донбасі щодня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 жовтня, у Києві, у будівлі Kyiv Food Market, відбувається пресмарафон президента зі ЗМІ.

Відповідаючи на запитання OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що введення миротворців на Донбас є цілком реальним.

Також президент запевнив, що в ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом не було ніякого шантажу.

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