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Зустріч Трампа з Кім Чен Ином: ЗМІ дізналися місце історичних переговорів

1.1тЧитати матеріал російською

Другий саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином може пройти в столиці В'єтнаму Ханої.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Зустріч, як і перший раз, торкнеться ядерного роззброєння Північної Кореї.

"Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин можуть зустрітися у в'єтнамській столиці на другому саміті з денуклеаризації Пхеньяна", — сказано в повідомленні.

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Раніше американський лідер заявив, що сторони вже ведуть переговори і "справи між двома країнами йдуть добре".

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша історична зустріч лідерів США і КНДР пройшла 12 червня в Сінгапурі, що завершилась підписанням угоди, деякі моменти з якої потім потрапили в ЗМІ.

Сам Трамп заявляв про те, що КНДР у майбутньому стане "неймовірним місцем", зробивши комплімент Кім Чен Ину про його характер.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
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