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Зустріч Трампа і Зеленського: дипломат пояснив, чого чекати Україні

1.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп хоче до кінця своєї каденції покласти край конфлікту на сході України.

Про це заявив в ефірі ObozTV український дипломат Андрій Теліженко, коментуючи запрошення від Трампа президенту України Володимиру Зеленському відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

"Запрошення від президента США Дональда Трампа – це сигнал того, що США хочуть бачити Україну в орбіті союзників. Там готують у Конгресі законопроект про те, щоб визнати Україну найближчим союзником США. Там хочуть проявити повагу до нової влади... показати, що вони готові працювати з Україною", – пояснив дипломат.

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Теліженко вважає, що американський президент буде піднімати тему сходу України і вирішення проблеми Донбасу.

"Трамп хоче до кінця своєї каденції завершити світові конфлікти, які зараз відбуваються. Один з них Донбас – це одна з важливих тем... Зеленський хоче залучити США до цього діалогу, як і Великобританію", - пояснив він.

"А якщо переговори будуть успішними і буде діалог, то можливо і сам Трамп приєднається до переговорів з Путіним або представником РФ щодо вирішення конфлікту на Донбасі", – зазначив експерт.

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Зустріч Трампа і Зеленського: дипломат пояснив, чого чекати Україні

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня стало відомо, що Зеленський отримав запрошення від американського лідера відвідати Вашингтон з офіційним візитом. За попередніми даними, відбудеться візит вже після зустрічі американського президента з російським лідером Володимиром Путіним.

Деталі переговорів Трампа і Зеленського розкрив спеціальний представник американського Держдепу з питань України Курт Волкер.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд ТрампВолодимир ПутінВолодимир ЗеленськийАндрій Теліженко 
Місце
Україна
Тег
США
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