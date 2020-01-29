Зустріч Сталіна й Гітлера у Львові: Кравчук виправдався перед Росією

Перший президент України Леонід Кравчук виправдався перед російськими пропагандистами за своє висловлювання про те, що диктатори Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрічалися у Львові, де хотіли домовитися про поділ світу перед Другою світовою війною.
Як пише "Комсомольська правда", він зазначив, що не володіє документально підтвердженою інформацією, а тільки висловив гіпотезу.
"Я читав це в засобах масової інформації. Ну ось і передав. Я не бачив особисто архівного документу, який підтверджує це. Ось і все, що знаю. Я не займався глибоко цим питанням, не вивчав його, лише передав те, що пише преса", – сказав Кравчук.
Леонід Кравчук
"Еспресо.TV"
Перший президент України також додав, що не гарантує достовірності інформації, опублікованої в ЗМІ.
"Це вже справа журналістів і тих людей, які друкують газети, мають телеканали... Але тоді, якщо не вірити, значить, не вірити нікому. А я думаю, що треба комусь вірити. Ті, хто пише, вони ж несуть якусь відповідальність, правильно?" – додав Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заява Кравчука про зустріч Гітлера й Сталіна у Львові в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" викликала ажіотаж в країні-агресорці. У Раді Федерації Росії його звинуватили в переписуванні історії, а скандальна рупорка Кремля Ольга Скабєєва дорікнула першому президенту України тим, що він "купився на дику міфологію".
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