Зустріч Саакашвілі з "Слугою народу": Арахамія розкрив деталі розмови
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про реформи, які Міхеїл Саакашвілі запропонував на зустрічі з нардепами партії. Перші два проекти він хоче направити на роботу з МВФ і підтримку бізнесу.
Про це Арахамія розповіді в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, Саакашвілі має намір "оживити" співпрацю з МВФ, чиї кредити можуть допомогти відновити економіку України.
"Перша реформа: більш плідна і жива робота з МФВ, оскільки на даний момент це основний і якірний донор. На кожен долар, який дає МВФ, ми можемо залучити на 4-5 доларів більше. Якщо ми отримаємо 4 мільярди, то ми можемо залучити, умовно, 20 мільярдів. Цих грошей нам катастрофічно не вистачає для відновлення економіки", – розповів Арахамія.
Друга ж ідея спрямована на дерегуляцію бізнесу, щоб допомогти йому вижити в умовах карантину.
"Друге: дерегуляція бізнесу для того, щоб він почав рухатися швидше. Не дати йому померти і по можливості примножити. Примножити – це, звичайно, оптимістичний сценарій, але не дати померти – цілком реально", – поділився глава фракції.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
про плани призначити Саакашвілі віце-прем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Новина про включення екс-голови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії і нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри він встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався їм в "Кварталі 95".
24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч з "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися в Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.