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24 квітня • оновлено в 23:13
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Зустріч Саакашвілі з "Слугою народу": Арахамія розкрив деталі розмови

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про реформи, які Міхеїл Саакашвілі запропонував на зустрічі з нардепами партії. Перші два проекти він хоче направити на роботу з МВФ і підтримку бізнесу.

Про це Арахамія розповіді в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За його словами, Саакашвілі має намір "оживити" співпрацю з МВФ, чиї кредити можуть допомогти відновити економіку України.

"Перша реформа: більш плідна і жива робота з МФВ, оскільки на даний момент це основний і якірний донор. На кожен долар, який дає МВФ, ми можемо залучити на 4-5 доларів більше. Якщо ми отримаємо 4 мільярди, то ми можемо залучити, умовно, 20 мільярдів. Цих грошей нам катастрофічно не вистачає для відновлення економіки", – розповів Арахамія.

Арахамія розповів про плани Саакашвілі

Арахамія розповів про плани Саакашвілі

Скріншот з відео

Друга ж ідея спрямована на дерегуляцію бізнесу, щоб допомогти йому вижити в умовах карантину.

"Друге: дерегуляція бізнесу для того, щоб він почав рухатися швидше. Не дати йому померти і по можливості примножити. Примножити – це, звичайно, оптимістичний сценарій, але не дати померти – цілком реально", – поділився глава фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Давид Арахамія Міхеїл Саакашвілі Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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