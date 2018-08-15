Зустріч Путіна з Меркель: названо єдину мету президента Росії

Президент Росії Володимир Путін поїде на зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб переконати Європу в пом'якшенні жорстких санкцій.

Про це йдеться в блозі журналіста, автора книги "Путінократія" Бориса Райтшустера, опублікованому на OBOZREVATEL. На його думку, питання України на переговорах не стоятиме на першому або другому місці.

"У Путіна паніка і страх через нові санкції, які планують ввести США. У Кремлі цим страшно незадоволені і бояться, що до американських санкцій можуть приєднатися і західні країни. Тому Путін летить до Меркель як представниці найголовнішої країни в Європі, щоб виробити ставлення до РФ", - пояснив він.

За словами журналіста, головним завданням президента РФ є переконати Меркель і всю Європу не робити запеклими санкції, а навпаки - пом'якшити їх.

"Якщо подивитися на політику Меркель протягом останнього року, я не бачу, щоб Путін був чимось особливо незадоволений. Більш менш відкрито Меркель виступає за "Північний потік", що було видно по її коментарях на останній зустрічі з російським президентом у Сочі. Також нещодавно Німеччина видала Росії головного підозрюваного у справі з наркотрафіком через російське посольство в Аргентині", - пояснив він.

Райтшустер додав, що не бачить загострення між Росією та Німеччиною. Тому, на його думку, Путін сподівається на позитивну зустріч.

"І треба сказати, що має на це свої підстави. На жаль, тема України на цій зустрічі буде не на другому, і навіть не на третьому місці. Навряд чи про це скажуть публічно. У першу чергу Путіна будуть цікавити санкції, "Північний потік" і Сирія", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін і Меркель зустрінуться 18 серпня в урядовій резиденції Мезеберг. Речник уряду Німеччини розсекретив теми, про які говоритимуть лідери двох країн.

На думку керівника центру дослідження Росії Володимира Огризка, на переговорах сторони торкнуться питання врегулювання ситуації на Донбасі, тому що Путін шукає способи піти з окупованої території України.