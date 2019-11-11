Зустріч Путіна та Зеленського: названі нові терміни

Зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна відбудеться в нормандському форматі в кінці листопада.

Однак поки лідери Франції, Німеччини, України та Росії не погодили точну дату нормандського саміту. Про це заявив посол Франціїв Україні Етьєн де Понсен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз розведення сил вже здійснено, воно було проведено на вихідних. Обидві умови (для зустрічі нормандської четвірки – Ред.) були виконані, так що ми чекаємо проведення саміту. Поки немає підтвердження дат. Ми все ще працюємо над тим, щоб провести таку зустріч в кінці листопада", – пояснив дипломат.

Також де Понсен не відповів, коли лідер Франції Еммануель Макрон прибуде в Україну.

"Поки занадто рано говорити про це. Ми хочемо рухатися крок за кроком. Зараз всі наші зусилля спрямовані на саміт. Президент Макрон був запрошений і хотів би побувати в Україні, але на даний момент ми не ведемо роботу над порядком денним візиту або датами", – додав він.

При цьому в Кремлі також повідомили, що дата проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" все ще не визначена.

"Давайте дочекаємося все-таки завершення (розведення сил – Ред)", – заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що для цього має бути підтвердження всіх сторін, що беруть участь в цьому процесі.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн в "нормандському форматі", який відбудеться через декілька тижнів.

Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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