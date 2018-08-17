Зустріч Путіна та Меркель: чим ризикує Україна

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель шукатимуть на майбутній зустрічі точки зближення, що не піде на користь Україні.

Про це заявив дипломат Василь Філіпчук "Апострофу". На його думку, наївно покладатися на те, що Росія тривалий час перебуватиме в міжнародній ізоляції, тому що у країн Заходу присутній економічний інтерес.

"Вона (зустріч. - Ред.) є красномовною демонстрацією того, що недалекоглядні політичні рішення, які базуються на тому, що вся Європа вмиратиме за нас у боротьбі з Росією, безпідставні. Європа з її лідерами засновують свої рішення на багатьох факторах, серед яких економічний інтерес, прагматизм. Інтерес до діалогу з Росією присутній і є об'єктивним", - зазначив дипломат.

За словами Філіпчука, Німеччина часто демонструє егоїстичні настрої, підтвердженням чого може послужити відсутність опору з боку держави будівництву атомної електростанції компанії "Росатом" в Угорщині.

"Так, зараз Німеччина є нашим основним союзником в Європі і дотримується, мабуть, найбільш жорстких позицій щодо російської агресії в Україні. Але той факт, що канцлер Німеччини вже двічі зустрічається з Путіним у цьому році, свідчить багато про що. Скільки в цьому році український президент зустрічався з канцлером Німеччини особисто, в форматі тет-а-тет? Ми повинні розуміти: очікувати, що РФ залишатиметься в міжнародній ізоляції тривалий час, дуже наївно", - пояснив Філіпчук.

На його думку, Путін і Меркель навряд чи домовляться про щось радикально нове, тому що нинішня міжнародна ситуація цьому не сприяє.

"Але те, що вони шукатимуть точки зближення, і те, що у виграші буде точно не Україна, - факт. Для нас це ще одне нагадування, що потрібно бути ще більш конструктивними і пропонувати шляхи вирішення, а не робити все, щоб поглибити конфлікт", - підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін і Меркель зустрінуться 18 серпня в урядовій резиденції Мезеберг. Речник уряду Німеччини розсекретив теми, про які будуть говорити лідери двох країн.

На думку керівника центру дослідження Росії Володимира Огризка, на переговорах сторони торкнуться питання врегулювання ситуації на Донбасі, тому що Путін шукає способи піти з окупованої території України.

У свою чергу, журналіст Борис Райтшустер вважає, що президент РФ їде в Німеччину, щоб переконати Європу в пом'якшенні жорстких санкцій.