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18 вересня • оновлено в 18:28
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Зустріч Путіна і Зеленського зірвалася: Пристайко звинуватив Росію

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч у "нормандському форматі" у вересні зірвалася з вини російської сторони.

Подробиці розкрив він під час спільного засідання комітетів ВРУ з питань зовнішньої політики та євроінтеграції у середу, 18 вересня, пише УНН.

"Президент Зеленський був готовий зустрітися, і ця зустріч мала відбутися вчора (17 вересняРед.) – на жаль, Російська Федерація, цього разу з технічних причин не змогла взяти участь, хоча і французька, і німецька делегації були готові до цієї зустрічі", – пояснив він.

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delo.ua

За його словами, українська сторона найближчим часом повторить спробу організувати зустріч всіх чотирьох лідерів, для цього Пристайко запланував бесіду з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Пристайко також заявив про наявність нових підходів до питання про амністію на Донбасі. Він зазначив, що план глави України Володимира Зеленського виключає кровопролиття в регіоні.

"Президент Зеленський у своєму плані пропонує не розводити ділянки, інакше ми будемо розводити 300 років, а розвести відразу по всій лінії зіткнення", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися вже у жовтні – на саміті у "нормандському форматі".

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Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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CARGO 100
CARGO 100
Зеленский предлагает не разводить, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу ... Да куда уж? Вас, селюков уже шесть лет все "разводят" как лохов ...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А зачем нужна встреча ради встречи?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не вижу смысла этой встречи,Путин это обманщик террорист и убийца, Зеленский порядна людина не получится диалога
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