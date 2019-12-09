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9 грудня • оновлено в 10:15
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Зустріч Путіна й Зеленського: в Росії розкрили подробиці

6.7т
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Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на джерело серед організаторів саміту. Водночас зустрічі Зеленського й Путіна з главою Франції та канцлеркою Німеччини відбудуться до початку загальних перемовин.

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"Зустріч Путіна із Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в "нормандському форматі" і спільної пресконференції чотирьох лідерів", – повідомив співрозмовник.

Попередньо на загальні переговори чотирьох лідерів відводиться орієнтовно 2,5 години. Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що тривалість зустрічі буде залежати від Зеленського і Путіна.

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється.

Зустріч Путіна й Зеленського: в Росії розкрили подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція
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tosirova tossika
tosirova tossika
село замерло в ожидании...ихний староста увидит и может быть пообщается с Богом всего селянского стада !
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Липатов Владислав
Липатов Владислав
А рояль подвезут ??))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
«Беседа Путина и Меркель пройдет в «Зале послов», беседа Путина и Макрона – в «Золотом зале», беседа Путина и Зеленского – в «Зале адъютантов».
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Обломов Гоша, А встречать Путлера будут в туалете французского аэропорта Шарль де Голь с украденными унитазами и трусами.
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