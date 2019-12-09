Зустріч Путіна й Зеленського: в Росії розкрили подробиці

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на джерело серед організаторів саміту. Водночас зустрічі Зеленського й Путіна з главою Франції та канцлеркою Німеччини відбудуться до початку загальних перемовин.

"Зустріч Путіна із Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в "нормандському форматі" і спільної пресконференції чотирьох лідерів", – повідомив співрозмовник.

Попередньо на загальні переговори чотирьох лідерів відводиться орієнтовно 2,5 години. Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що тривалість зустрічі буде залежати від Зеленського і Путіна.

Графік зустрічі:

14:55 – прибуття в Єлисейський палац

15:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном

15:30 – зустріч президента України Зеленського з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

16:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

18:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Час обіцяних переговорів Зеленського з Путіним тет-а-тет не уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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