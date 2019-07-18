Зустріч Путіна і Зеленського: у Кремлі назвали умову

У Кремлі заявили, що поки не запланована особиста зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Як повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, треба дочекатися завершення виборів в Україні, передають РИА Новости.

"Ні, поки про це (зустріч президентів) мови немає. І давайте погодимося, поки важливо дочекатися, коли в Україні відбудуться вибори, коли без нальоту передвиборчого електорального ажіотажу можна буде серйозно вирішувати серйозні проблеми", – сказав він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін колаж

Пєсков також додав, що телефонна розмова Путіна і Зеленського підтвердила намір сторін шукати шляхи для діалогу щодо гострих питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян.

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