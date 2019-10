Зустріч Путіна і Зеленського: озвучено останній крок перед Нормандією

Українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил в Золотому і Петровському.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він підкреслив, що це стане останнім поштовхом до проведення переговорів у нормандському форматі, які повинні пройти в листопаді.

"Сьогодні (29 жовтня – Ред.) Україна почала виведення військ у Золотому. Наступний пункт – Петровське, якщо буде дотримуватися припинення вогню. Ми виконуємо свою частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Останній поштовх, щоб провести нормандський саміт у листопаді" , – написав Пристайко.

Today Ukraine started withdrawal of troops in #Zolote. Next point - #Petrivske, if there is a cease-fire. We fulfill our part of peace agreements and expect the same from #Russia. One last push to set a #NormandySummit in November.