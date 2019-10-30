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30 жовтня • оновлено в 06:52
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Зустріч Путіна і Зеленського: озвучено останній крок перед Нормандією

1.5т Читати матеріал російською

Українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил в Золотому і Петровському.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він підкреслив, що це стане останнім поштовхом до проведення переговорів у нормандському форматі, які повинні пройти в листопаді.

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Сьогодні (29 жовтня – Ред.) Україна почала виведення військ у Золотому. Наступний пункт Петровське, якщо буде дотримуватися припинення вогню. Ми виконуємо свою частину мирних угод і очікуємо того ж від Росії. Останній поштовх, щоб провести нормандський саміт у листопаді" , – написав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар представника України, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер уточнила, що тристороння контактна група щодо мирного врегулюванню конфлікту на Донбасі слідом за Золотим погодила дату розведення сил у Петровському.

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Теми
Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Кому нужна эта встреча? Зачем она Путину?. Все понимают, что клоуны управляющие Украиной, не способны изменить ситуацию. Ему хватило 16 "пустых" часов проведенных в беседах с алкашом Петей. Всё закончится встречей на уровне министров.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Почему бы Обозу в подобных сообщениях не публиковать сами Минские соглашения, чтобы украинцы могли осмотреть пункты, в которых указанна Россия. :)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мельников Дмитрий, Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота найдет между строк, что должна РФ!
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