Зеленський відреагував на провал "нормандського формату" в Берліні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру вносити зміни до Конституції на вимогу Росії щодо статусу Донбасу.

Про це глава держави розповів під час робочої поїздки до Одеси. Відео опублікував телеграм-канал Pavlovsky NEWS.

Так, Зеленський коментував підсумки зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, на якій сторони не домовилися з питання особливого статусу окупованого Донбасу.

"Ніхто нічого не може вимагати від України, оскільки в нас незалежна країна. Тут треба попрацювати над риторикою .... Щодо зустрічі я поки не готовий коментувати, але знаю, що вона пройшла досить непогано. З главою ОПУ Андрієм Єрмаком, який був на зустрічі, поки детально не обговорювали це питання", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату не вдалося домовитися з питання особливого статусу окупованого Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив про прорив "нормандського формату" після розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.