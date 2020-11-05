Зустріч послів "Сімки" з Порошенком є сигналом про успіх його партії, – дипломат

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
3,3 т.
Зустріч Порошенка із дипломатами 'G7' свідчить про успіх його партії

Зустріч послів країн “Великої сімки” та Євросоюзу із п’ятим Президентом,лідером опозиційної партії “Європейська Солідарність” Петром Порошенком була чітким сигналом того, що міжнародні партнери визнають і вітають успіх партії на місцевих виборах.

Про це сказав радник п’ятого президента з міжнародних питань, дипломат Костянтин Єлісєєв, зокрема звернувши увагу на те, що Порошенко став першим лідером української політичної сили, з яким зустрілися посли. Він повідомив деякі деталі з цієї зустрічі.

Вчора обговорювали питання виходу з конституційної кризи, і для мене як дипломата це дуже важливий сигнал. Адже це перша зустріч послів сімки плюс ЄС з провідним українським політиком, лідером партії “Європейська Солідарність” після місцевих виборів. На мій погляд, це був факт визнання успіху “Європейської Солідарності” на місцевих виборах. А по-друге, чіткий сигнал українській владі, що вона має опиратися також і дослухатися до демократичної опозиції, враховувати її позиції”, – вважає Єлісєєв.

Посли цікавляться позицією лідера “Європейської Солідарності” Порошенка щодо Донбасу. Їм не байдужа позиція провідної проєвропейської опозиційної партії. І це дуже важливо”, – говорить Костянтин Єлісєєв.

З моменту виборів 2019 року не було жодної зустрічі Порошенка з послами “Сімки”. Я думаю, це був дипломатичний елемент, вони утримувалися від зустрічі, щоб не дратувати президента Зеленського. Зараз вони на це пішли, тому що вони зрозуміли, що треба опиратися на державницькі, патріотичні і, я б сказав, стабілізуючі політичної сили, якою на сьогодні по суті виступає "Європейська Солідарність"", – говорить Костянтин Єлісєєв.

"На зустрічі вчора я бачив, як вони детально слухали поради і деякі рекомендації, які висловлював Порошенко, грунтуючись на своєму попередньому досвіді розбудови антикорупційної інфраструктури", – поділився він подробицями.

"І вчора, і весь час наші партнери – і ЄС, і “Сімка”, і США закликають до єдності. Позбутися політичних амбіцій і спробувати разом, шляхом єднання розв’язувати проблеми. У нас зараз не тільки безпекова криза, пов’язана із Донбасом і Кримом, не тальки епідеміологічна і не тільки навіть конституційна. У нас зараз багато викликів – економічна криза. Тому тут єдиний шлях – це єднання, й інклюзивним шляхом вирішувати спільно проблеми держави", – підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Партія "Європейська солідарність"Петро Порошенко