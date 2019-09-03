Зустріч "нормандської четвірки" зірвана? З'явилися тривожні дані

Помічники лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина і Франція) на зустрічі в Берліні, яка відбулася 2 вересня, не погодили конкретну дату саміту.

Про це заявив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що сторони обговорили умови, за яких саміт може відбутися.

"Російська делегація наполягала, що спочатку треба виконати рішення попередніх самітів. Потрібно розвести сили в Петровському і Золотому, а також узгодити формулу Штайнмайера", — повідомив він.

Прапори України, РФ, Німеччини та Франції 24 канал

"Вдалося значно просунутися в дискусії на ці теми. Загалом можливість відновлення роботи "нормандського формату" схвалюється усіма сторонами", — додав Чеснаков.

За його словами, робота буде продовжена як на рівні помічників лідерів, так і в контактній групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообраний міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня прибув до Берліна, де провів зустріч із главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

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