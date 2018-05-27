Зустріч "нормандської четвірки" можуть скасувати: названа причина

Для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) необхідний ряд попередніх консультацій і проведення зустрічі спершу на рівні міністрів закордонних справ.

Таку заяву зробив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає "Українські новини".

За його словами, зустріч у "нормандському форматі" без цих умов здається йому малоймовірною. "Поки що навряд чи", - прокоментував він.

Однак Клімкін уточнив, що головне - зміст і результативність зустрічі, а не її дата.

"Найперше необхідно зрозуміти, чи готові ми обговорювати три питання: безпека, звільнення заручників і політично ув'язнених, враховуючи яка зараз гостра ситуація з Сенцовим, і, звичайно, миротворчу місію, але повноцінну, а не для охорони СММ. Якщо Росія готова обговорювати ці теми, то є сенс зустрічатися", - сказав Клімкін.

"Ми дійсно хотіли організувати зустріч, але справа не в даті, а в конкретному наповненні. Якщо Росія не готова вирішувати ці питання, то просто давати цю площадку немає сенсу", - додав міністр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції в травні 2018 року в німецькому Аахені. Зустріч планують проводити без участі РФ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, "нормандська четвірка" виступила із заявою про Донбас.