Служба безпеки України повинна дати юридичну оцінку поїздці нардепів від ОПЗЖ у Росію для зустрічі з представниками Держдуми та президентом Володимиром Путіним.

Таку заяву в середу, 11 березня, після засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає НВ.

Путін і Медведчук kremlin.ru

"Вони їдуть в країну-агресор, якісь переговори, фотографії – я взагалі не розумію: це законно чи ні? Необхідно це перевіряти. Точно потрібно зробити якийсь запит у СБУ і запитати юридичну консультацію. Виглядає це дуже погано", – сказав Арахамія.

Він підкреслив, що ця поїздка була приватною, і Верховна Рада не має до неї жодного відношення.

Нагадаємо, в Кремль 10 березня вирушив, зокрема, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Зустріч була присвячена темі "створення парламентського виміру "нормандського формату".

Зустріч депутатів ОПЗЖ у Кремлі zagittya.com.ua

Зустріч депутатів ОПЗЖ у Кремлі zagittya.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший візит Медведчука у Кремль. У березні 2019 року він разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком їздив на зустріч із тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.

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