Зустріч із Зеленським: у Путіна огризнулися на заяву України

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про проведення саміту в "нормандському форматі" 15 листопада та участь у ньому російської сторони.

Він заявив, що про зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського також не йдеться. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Це не так, дати поки немає", — прокоментував Пєсков.

Путін і Зеленський ВВС

Раніше в Кремлі також повідомили про відсутність конкретних термінів проведення "нормандського саміту".

Причиною називалося те, що запити "однієї зі сторін" начебто постійно змінюються.

Як писав OBOZREVATEL, на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", серед яких – президент Росії Володимир Путін.

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