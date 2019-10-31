Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 16:58
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зустріч із Зеленським: у Путіна огризнулися на заяву України

Читати матеріал російською

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про проведення саміту в "нормандському форматі" 15 листопада та участь у ньому російської сторони.

Він заявив, що про зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського також не йдеться. Про це повідомляє "РИА Новости".

Новини
Саміт "нормандського формату": Зеленський анонсував швидку зустріч із Путіним

"Це не так, дати поки немає", — прокоментував Пєсков.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

ВВС

Раніше в Кремлі також повідомили про відсутність конкретних термінів проведення "нормандського саміту".

Причиною називалося те, що запити "однієї зі сторін" начебто постійно змінюються.

Як писав OBOZREVATEL, на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує умови для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", серед яких – президент Росії Володимир Путін.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
18
12
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
ну шо "великий" зє спійняв облизня , а тобі говорили а ти як той ватнік надіявся та чекав погоди з моря.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Это не огрызнуться - это, опять же в фарватере обозовского тренда - ярко поставить на место)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Пилять, урюки, судя по заголовкам, ваш лексикон сродни лексикону Эллочки Людоедки: мощно, ярко, огрызнуться, в истерике, трогательно, сцепиться... )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel