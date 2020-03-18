Після зустрічі глави Офісу президента України Андрія Єрмака з народними депутатами, які виступили проти переговорів з терористами на Донбасі, причини конфлікту не вичерпалися. Самі переговори проходили дуже напружено.

Як пише "Українська правда", ініціатива про прямі переговори з ОРДЛО не відкидається і знаходиться на стадії узгодження в Тристоронньої контактній групі.

Андрій Єрмак pravda.com.ua

За словами одного з учасників зустрічі, переговори проходили в напруженій атмосфері та на підвищених тонах.

"Єрмак переходив на особистості, наїхав на декількох депутатів. На Потураєва, на Ткаченка, на Лізу Ясько, коли вона взяла слово. Єрмак кричав, що це не його "зрада", а просто їх політичні амбіції", - підкреслив співрозмовник УП.

Джерело зазначило, що Єрмак "напружився, бо він подумав, що це наїзд на нього особисто". "Але це не так. Ми в своїй заяві сказали, що є великі ризики. І вони дійсно є. І про це ми сказали Єрмаку на зустрічі", - додав інший депутат від "Слуги", який зустрічався з главою ОП.

Видання зазначає, що хоч візуально конфлікт і вичерпаний, але причини його виникнення нікуди не поділися: "Мінські ініціативи Єрмака останні не заперечують, вони знаходяться на стадії узгодження в Тристоронній групі. Їх коригування, в дусі позиції частини фракції, виглядає малоймовірною".

На думку УП, фракція Слуги народу продовжує переживати тихий період напіврозпаду, в президентській силі все чіткіше виділяються "клуби за інтересами", тримати які в рамках єдиної фракції буде все важче.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати, які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку з цього приводу після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу щодо ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і під ним підписалися вже 40 осіб.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу по ОРДЛО.

Незабаром народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розповіла, як закінчилася закрита зустріч глави ОП Андрія Єрмака з політиками.

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