Зустріч буковинського бізнесу з Зеленським: поглянемо, як нова влада тримає слово
Минулого тижня брав участь у зустрічі представників буковинського бізнесу із Президентом України.
Порушив два питання.
1. Якнайшвидше відкриття пункту перетину українсько-румунського кордону "Красноїльськ" і капітальний ремонт дороги Чернівці-Красноїльськ.
Розв'язок цього питання зменшить витрати буковинських виробників на транспортування продукції до частини європейських країн, простимулює створення сотень нових робочих місць у Сторожинецькому районі (АЗС, СТО, кафе, готелі тощо), зменшить навантаження на інші пункти перетину кордону. Детальна аргументація у вкладенні.
Президент і присутній на зустрічі голова Укравтодору Олександр Кубраков запевнили, що до кінця 2020 року всі роботи будуть виконані і КПП буде відкритий.
2. Перегляд стандартів Міністерства освіти щодо шкільних меблів.
Наше підприємство "Буковинська ламель" працює з багатьма провідними європейськими компаніями, які виробляють шкільні меблі. Ми для них виготовляємо сидіння і спинки для стільців. Десятки тисяч французьких та чешських учнів сьогодні навчаються на наших стільчиках.
У Європі домінує вимога - дитина має сидіти на натуральній деревині.
В Україні "під шумок" програми "Нова українська школа" з'явилась норма, що стільці для дітей мають бути вкриті пластиком. В тендерах так і пишуть - "сидіння із шпону бука, вкрите пластиком під колір і фактуру бука".
Вважаю таку норму шкідливою з двох причин:
- пластик, на відміну від деревини, холодний. Не думаю, що сидіння дитини на холодному стільці добре впливатиме на її здоров'я;
- в Україні нема і в найближчі роки не з'явиться виробництво пластика. Міністерство завідомо програмує необхідність в імпорті дорогих матеріалів (щоб ви розуміли - два тоненьких по 0,3 мм листочка пластика коштують стільки ж, як букове сидіння товщиною 8 мм).
Президент пообіцяв, що в найближчі місяці стандарт буде переглянуто.
Що ж - поглянемо, як нова влада тримає слово.