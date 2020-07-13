Минулого тижня брав участь у зустрічі представників буковинського бізнесу із Президентом України.

Порушив два питання.

1. Якнайшвидше відкриття пункту перетину українсько-румунського кордону "Красноїльськ" і капітальний ремонт дороги Чернівці-Красноїльськ.

Розв'язок цього питання зменшить витрати буковинських виробників на транспортування продукції до частини європейських країн, простимулює створення сотень нових робочих місць у Сторожинецькому районі (АЗС, СТО, кафе, готелі тощо), зменшить навантаження на інші пункти перетину кордону. Детальна аргументація у вкладенні.

Президент і присутній на зустрічі голова Укравтодору Олександр Кубраков запевнили, що до кінця 2020 року всі роботи будуть виконані і КПП буде відкритий.

2. Перегляд стандартів Міністерства освіти щодо шкільних меблів.

Наше підприємство "Буковинська ламель" працює з багатьма провідними європейськими компаніями, які виробляють шкільні меблі. Ми для них виготовляємо сидіння і спинки для стільців. Десятки тисяч французьких та чешських учнів сьогодні навчаються на наших стільчиках.

У Європі домінує вимога - дитина має сидіти на натуральній деревині.

В Україні "під шумок" програми "Нова українська школа" з'явилась норма, що стільці для дітей мають бути вкриті пластиком. В тендерах так і пишуть - "сидіння із шпону бука, вкрите пластиком під колір і фактуру бука".

Вважаю таку норму шкідливою з двох причин:

- пластик, на відміну від деревини, холодний. Не думаю, що сидіння дитини на холодному стільці добре впливатиме на її здоров'я;

- в Україні нема і в найближчі роки не з'явиться виробництво пластика. Міністерство завідомо програмує необхідність в імпорті дорогих матеріалів (щоб ви розуміли - два тоненьких по 0,3 мм листочка пластика коштують стільки ж, як букове сидіння товщиною 8 мм).

Президент пообіцяв, що в найближчі місяці стандарт буде переглянуто.

Що ж - поглянемо, як нова влада тримає слово.

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