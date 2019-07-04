Зусиллями партії "ЄС" та громадськості: "Армії FM" повернули мовлення

У четвер, 4 липня, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення про продовження ліцензії для військового радіо "Армія FM".

Вперше за багато місяців рада під тиском громадських активістів, волонтерів, військових та народних депутатів, представників команди партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" зібрала кворум для проведення засідання, пише пресслужба "ЄС".

Оскільки радіо "Армія FM" є ключовим джерелом інформації у зоні бойових дій, партія пригадала, що інформаційний фронт є не менш важливим, аніж збройна боротьба.

Партія "Європейська солідарність" Пресслужба "ЄС"

"Активісти партії сподіваються, що у подальшому Нацрада не зволікатиме з продовженням ліцензій для військового радіо, яке здійснює трансляцію на окупованій території Донецької та Луганської областей, а також у Криму", – йдеться в повідомленні "ЄС".

Також партія закликала раду розглядати подібні питання щодо дозволу на тимчасове мовлення для Збройних сил України за спрощеною процедурою.

"Армії FM" повернули мовлення Пресслужба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" підтримала протест медійників проти Медведчука.

Також лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко підтримав акцію під назвою "Терпіти більше не можна", яка відбулася 2 липня в 20.00 на Майдані Незалежності. Люди мітингували проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія.

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