Зупиніться, тварюки. Ви доб'єте країну

Михайло Бродський Політика 14:54, 4.11.2020 Оновлено: 15:21, 4.11.2020

Зупиніться тварюки, ви вбивці і недотепи. Грошей не буде ні на дороги, ні на боротьбу з COVID-19. Ви доб'єте країну - виродки!

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Політика

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