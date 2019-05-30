Зупинити війну: Зеленський з главами МЗС Німеччини та Франції обговорили план щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський і глави МЗС Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан провели зустріч, під час якої обговорили питання відновлення миру на Донбасі.

Як передає прес-служба глави держави, у четвер, 30 травня, сторони обговорили особливу роль Нормандського формату у врегулюванні ситуації на сході України.

Учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу щодо Донбасу. Глава держави також зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

"Хочу ще раз подякувати президенту Франції Еммануелю Макрону за привітання з перемогою на виборах і за зустріч ще до того, як я став президентом України. Хочу також подякувати німецькій стороні за те, що у мене була дуже предметна розмова з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель за рішенням пріоритетних завдань на сході України, припинення війни, виконання Мінських домовленостей", — сказав Зеленський.

Представники Франції і Німеччини відзначили прогрес, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом і підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики держави і проведенні реформ.

Зеленський зустрівся з главами МЗС Франції і Німеччини president.gov.ua

Пізніше глава МЗС Німеччини розповів, що сторони думали над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу для припинення війни на Донбасі, передає "Інтерфакс".

Маас висловив упевненість, що мир на сході України може бути встановлено в рамках "нормандського формату".

"Ми домовилися, що в "нормандському форматі" в рамках переговорів між Францією, Німеччиною, Росією й Україною ми будемо намагатися виконати Мінські домовленості для того, щоб був все-таки був встановлений мир на сході України", — сказав він.

Як передає УНІАН, глава МЗС Франції заявив, що зустріч із Зеленським дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Він додав, що разом зі своїм німецьким колегою провели зустріч з українським президентом, щоб "надихнути його на здійснення високої місії" і "запевнити його в нашій підтримці у виконанні тих великих завдань, які покладені на плечі".

Зеленський зустрівся з главами МЗС Франції і Німеччини president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також провів переговори з сенатором США Робертом Портманом, під час яких обговорив політичну ситуацію в Україні, боротьбу з корупцією і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!