Зупинити Росію: навіщо Порошенко зустрічався із екс-президентами України

Президент України Петро Порошенко зустрівся із екс-президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку Української держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру, повідомляється на сайті Адміністрації президента.

Глава держави відзначив важливу роль Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка як президентів України в різні часи у становленні країни.

president.gov.ua

Порошенко також передав екс-президентам відзнаки ювілейну медаль "25 років незалежності України", якою вони були нагороджені у 2016 році до 25-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Порошенко потужно осадив Путіна. За його словами, стратегія із захоплення України терпить повне фіаско.