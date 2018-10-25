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Зупинити Росію: навіщо Порошенко зустрічався із екс-президентами України

5.6тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко зустрівся із екс-президентами України Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку Української держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру, повідомляється на сайті Адміністрації президента.

Глава держави відзначив важливу роль Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка як президентів України в різні часи у становленні країни.

Зупинити Росію: навіщо Порошенко зустрічався із екс-президентами України

president.gov.ua

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Порошенко також передав екс-президентам відзнаки ювілейну медаль "25 років незалежності України", якою вони були нагороджені у 2016 році до 25-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Порошенко потужно осадив Путіна. За його словами, стратегія із захоплення України терпить повне фіаско.

Особи
Петро ПорошенкоЛеонід КучмаЛеонід КравчукВіктор Ющенко
Місце
Україна
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Кодрул Константин
Кодрул Константин
Глядя на этих четверых вспомнился анекдот--Приходят ходоки к Ленину. - Владимир Ильич, на селе совсем есть нечего. Мы уже сено стали есть. Скоро начнем ржать, как лошади. - Не волнуйтесь, товарищи. Мы тут намедня с Феликсом Эдмундовичем навернули боченок меда. Так ведь не зажужжали, как пчелки! Так и наши..Вещают лапшу народу,а страна....
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Попал Порошенко в царство небесное и сразу оказался а раю. Живёт, радуется. Но через день его перевели в ад. Возмущенный Порошенко спрашивает Всевышнего: -Уважаемый, почему меня сначала поселили в рай, а потом перевели в ад? -Чтобы ты в раю посмотрел на то, что обещал народу, а в аду увидел то, что у тебя получилось.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Отсадить потужно петя может только личинку в клозете.
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