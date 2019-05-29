"Зупиніть війну на Донбасі!" Пост Зеленського викликав фурор у мережі

Президент України Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій із Міжнародним днем миротворця. Його пост у Facebook українці сприйняли досить неоднозначно.

"Ми пам'ятаємо синів і доньок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі і за кордоном. Україна завжди прагнула до миру й безпеки для свого народу і всіх народів планети. Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову будуть виконувати тільки миротворчі місії", – написав Зеленський.

Користувачі одразу відреагували. "Зупиніть війну на Донбасі, дайте наказ про припинення вогню. Потім ведіть переговори, як ви говорили, хоч із чортом лисим!", "Пане президенте! Пора закінчувати війну і виводити війська з Донбасу! Раджу поїхати і поспілкуватися з людьми – їм важко!" – закликали вони главу держави.

Володимир Зеленський на Донбасі president.gov.ua

Водночас деякі дорікнули Зеленському в тому, що він дивився на бойові дії на Донбасі тільки в бінокль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Зеленський здійснив перший візит на Донбас у статусі президента України. Він оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

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