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/Політика

"Зупиніть війну на Донбасі!" Пост Зеленського викликав фурор у мережі

4.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій із Міжнародним днем миротворця. Його пост у Facebook українці сприйняли досить неоднозначно.

"Ми пам'ятаємо синів і доньок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі і за кордоном. Україна завжди прагнула до миру й безпеки для свого народу і всіх народів планети. Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову будуть виконувати тільки миротворчі місії", – написав Зеленський.

Користувачі одразу відреагували. "Зупиніть війну на Донбасі, дайте наказ про припинення вогню. Потім ведіть переговори, як ви говорили, хоч із чортом лисим!", "Пане президенте! Пора закінчувати війну і виводити війська з Донбасу! Раджу поїхати і поспілкуватися з людьми – їм важко!" – закликали вони главу держави.

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Володимир Зеленський на Донбасі

Володимир Зеленський на Донбасі

president.gov.ua

Водночас деякі дорікнули Зеленському в тому, що він дивився на бойові дії на Донбасі тільки в бінокль.

"Зупиніть війну на Донбасі!" Пост Зеленського викликав фурор у мережі
"Зупиніть війну на Донбасі!" Пост Зеленського викликав фурор у мережі
"Зупиніть війну на Донбасі!" Пост Зеленського викликав фурор у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Зеленський здійснив перший візит на Донбас у статусі президента України. Він оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Спиридонова Ирина
Спиридонова Ирина
Oгpoмнoe cпacибo тeм, кто показал мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ejti9a Пpостo пройдя пpocтой oпpoс полyчила почти пoлугoдовyю зaрплатy)) Пользyйтесь, покa ещe ecть вoзмoжнocть=)
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Скирда Женя
Скирда Женя
Оказывается прогнать агрессора оккупировавшего нашу землю можно "прекратив огонь"!!!?????? Слава Богу в 1941 году до такого "гениального" решения НЕ додумались!!!
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Орлова Юля
Орлова Юля
Мoя 6лагодapность вcем тем, ктo пoказaл мнe чyдо-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁rh374i Пpоcтo прoйдя oпpоc пoлyчила почти пoлyгодoвую зapплaту)) Пoльзyйтесь, пoкa ещe есть возможнoсть=)
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