"Зупинися, Надіє!" Савченко у червоній сукні скупалася в океані. Відео

Колишня народна депутатка Надія Савченко похвалилася купанням у Північному Льодовитому Океані.

Відео з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці в Facebook. "Якщо ти на краю світу, не втрачай момент!" – написала вона (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що Савченко боса і одягнена в червону сукню.

Надія Савченко викупалася в океані Скріншот з відео

Вона довго наважувалася зайти в воду, спостерігаючи за морським котиком здалеку. Але потім все-таки зважилася і занурилася. Далі на кадрах вже видно, як її качають бурхливі хвилі.

Відео викликало неоднозначну реакцію у користувачів: одні підбадьорювали і писали, що вона смілива, інші взагалі радили більше не влаштовувати такого: "Надіє, зупинись!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Савченко показала, як у довгій смарагдовій сукні кружляла і граціозно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря.

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