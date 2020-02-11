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11 лютого • оновлено в 11:06
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"Зупинися, Надіє!" Савченко у червоній сукні скупалася в океані. Відео

3.1т
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Колишня народна депутатка Надія Савченко похвалилася купанням у Північному Льодовитому Океані.

Відео з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці в Facebook. "Якщо ти на краю світу, не втрачай момент!" – написала вона (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що Савченко боса і одягнена в червону сукню.

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Надія Савченко викупалася в океані

Надія Савченко викупалася в океані

Скріншот з відео

Вона довго наважувалася зайти в воду, спостерігаючи за морським котиком здалеку. Але потім все-таки зважилася і занурилася. Далі на кадрах вже видно, як її качають бурхливі хвилі.

Відео викликало неоднозначну реакцію у користувачів: одні підбадьорювали і писали, що вона смілива, інші взагалі радили більше не влаштовувати такого: "Надіє, зупинись!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Савченко показала, як у довгій смарагдовій сукні кружляла і граціозно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Коментарі
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
На че тока Надька не готова пойти, что бы в политику вернуться - и в холодные воды нырнуть и в красном платье - на морского котика пойти. А многие так и скажут : "Ай да Надька, ай да су-кин сын". А она в Северный Ледовитый - с ка-ца-пс-кой территории зануривалась?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну вот,отошла от биндерорагулизма,почувствовала себя женщиной,любой прекращающий бороться за идеи упоротых .становится человеком.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Очередные понты!
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