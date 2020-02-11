"Зупинися, Надіє!" Савченко у червоній сукні скупалася в океані. Відео

Колишня народна депутатка Надія Савченко похвалилася купанням у Північному Льодовитому Океані.
Відео з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці в Facebook. "Якщо ти на краю світу, не втрачай момент!" – написала вона (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На кадрах видно, що Савченко боса і одягнена в червону сукню.
Надія Савченко викупалася в океані
Скріншот з відео
Вона довго наважувалася зайти в воду, спостерігаючи за морським котиком здалеку. Але потім все-таки зважилася і занурилася. Далі на кадрах вже видно, як її качають бурхливі хвилі.
Відео викликало неоднозначну реакцію у користувачів: одні підбадьорювали і писали, що вона смілива, інші взагалі радили більше не влаштовувати такого: "Надіє, зупинись!".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Савченко показала, як у довгій смарагдовій сукні кружляла і граціозно позувала на камеру на безлюдному березі Балтійського моря.
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