"Зупинимо російський реванш": Ярош сказав, із ким піде на вибори в Раду

Позафракційний народний депутат України, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що буде балотуватися на вибори до Верховної Ради в складі партії "Свобода".

Про свої політичні амбіції й причини рішення він написав на особистій сторінці у Facebook. Зокрема заявив, що вважає український націоналізм кращим антивірусом від вірусу промосковського реваншизму. Саме тому, переконаний Ярош, націоналісти обов'язково повинні бути представлені у Верховній Раді й мати там потужну фракцію.

Дмитро Ярош Facebook Дмитра Яроша

"Досягти цього націоналісти можуть тільки об'єднавшись на чітких ідейних, програмних і моральних принципах. Наскільки я знаю, процес об'єднання в націоналістичному середовищі успішно триває, й українці матимуть можливість віддати свої голоси за список об'єднаних націоналістів. В Україні йде війна, тому потрібно залишити в минулому розбіжності, непорозуміння, нездорові амбіції й показати всій нації приклад єднання перед загрозою ліквідації нашої абсолютної цінності – держави", – написав парламентарій.

Ярош підкреслив, що в його баченні майданчиком для єдиного націоналістичного списку має стати саме Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

"Я підтримую націоналістичний об'єднавчий процес і дав згоду балотуватися на цих дострокових виборах за списком об'єднаних націоналістів. Українці! Зупинили ворожу "русскую весну" в 2014 році, зупинимо спроби російського реваншу у 2019-му. Чим більше буде націоналістів у парламенті, тим менше крові проллється на фронті. В єдності – сила! Разом переможемо! Слава Україні!" – озвучив він свою позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярош заявив, що активізація бойових дій на Донбасі з боку Росії дуже ймовірна. Особливо небезпечним є період до проведення позачергових парламентських виборів.

Також він категорично висловився про те, що буде чекати президента України Володимира Зеленського, якщо він зрадить державу. Ярош упевнений, що це призведе до втрати не посади гаранта, а життя загалом.

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